Powell: USA majandus ei pruugi jahtuda nii, nagu algselt oodati

Föderaalreservi esimees Jerome Powell rääkis reedel Jackson Hole'is toimuval majandussümpoosionil Wyomingi osariigis. Foto: Reuters/Scanpix

USA majandus on terve suve näidanud oodatust paremat majanduskasvu ja tarbijakäitumine on samuti tugevalt vastu pidanud. See võib aga ajendada Föderaalreservi jätkama intressimäärade tõstmist, vahendab Yahoo Finance.

"Majandus ei pruugi aeglustuda sellisel moel, nagu seda oli algselt oodatud," ütles Föderaalreservi esimees Jerome Powell reedel Jackson Hole'is toimuval majandussümpoosionil, mis toimus Wyomingi osariigis.