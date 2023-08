USA pangad sattusid taas löögi alla

Kuidas valida endale sobiv kontoritool

On üks toode, mille valimisel ei tohiks kunagi teha kompromisse – selleks on kontoritool. Vale kehaasend põhjustab mitmeid probleeme, mistõttu on oluline tellida ergonoomiliselt toetav tool, mis aitab hoida õiget istumisasendit. Hea kontoritool järgib keha loomulikku liikumist, vähendab lihaspingeid ning aitab hoida õiget kehaasendit vaatamata sellele, kui pikad on tööpäevad kirjutuslaua taga. Teisisõnu on kontoritool aluseks suurepärasele enesetundele ning tulemuslikkusele. Kuid milline mudel sobib just sulle? Siin on 5 olulist nõuannet, mida võtta arvesse, kui asud valima uut kontoritooli.

