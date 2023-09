Soome valitsus hakkab sügavas kriisis ehitussektorit päästma

Soome peaminister Petteri Orpo on sügavalt mures kohaliku ehitssektori pärast ning lubab riiklikke toetusi rakendada. Foto: MAURI RATILAINEN

Soome peaminister Petteri Orpo lubab toetada ehitussektorit ning eelarveistungil kavatseb valitsus otsustada ehitussektori toetusmeetmete üle. Peaminister kinnitab, et valitsus tegutseb kiiresti, et peatada ehitussektori järsk langus.

"Olukord on väga keeruline, sest ehitus on täielikult seiskunud, ohustades eluasemete pakkumist tulevikus, ent uusi eluasemeid on tarvis," kirjeldas Orpo olukorda Kauppalehtile.