Artikkel

Aasta kuumim IPO ei pruugi loodetud lendu tuua

ARM loodab aktsiate hinna nihutada IPO pakkumise vahemiku ülemisse serva ja isegi üle selle. Foto: Zumapress/Scanpix

Pärast kiibitootja Nvidia aktsia 200% suurust tõusu on neljapäeval toimuv kiibiarendaja ARMi IPO see, mille poole investorid vaatavad, kuid need kaks on siiski väga erinevad ettevõtted.

Paljud investorid vaatavad ARMi IPO poole, kuna tegemist võib olla uue Nvidiaga, ning oodatakse aktsia hinna rallit. Kuid ekspertide hinnangul on tegemist kahe väga erineva ettevõttega ja tehisintellekti maaniast ei pruugi ARM suurt tulu lähiajal saada, kirjutab CNBC. ARMi aktsiate hind pannakse eelduste kohaselt paika kolmapäeval ja esimene kauplemispäev börsil on neljapäeval.