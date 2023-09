Pangad jooksevad sinu raha nimel võidu: ülevaade parimatest intressimaksjatest

Perefirma lugu: võistlustantsijast poeg peab koos isaga kalaäri

Väikefirma Kalaarsenal asutaja Tiit Veskus ja tema võistlustantsija taustaga poeg Robert Veskus on ühel meelel, et väikeäri pidamine on elustiil, mida peab nautima. Tuleb rõõmu tunda väikestest asjadest ning siis tulevad ka rahulolevad kliendid, on Tiit Veskus veendunud.

