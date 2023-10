USA suurpangad lõikavad uuest reaalsusest kasu

Ameerika pangad on harjumas uue reaalsusega. Selleks on, et intressimäärad ei ole enam null, vaid sellest kõrgemad. Sellest tulenevalt teavitasid järgmised suurpangad kolmandas kvartalis kasvanud kasumist, vahendas Yahoo Finance.

