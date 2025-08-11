Tagasi 11.08.25, 11:41 Tallinna linnapeakandidaat Urmas Reinsalu loodab Keskerakonna erikaalu tasakaalustada Sügisestel valimistel peab valija mõtlema strateegiliselt, sest Keskerakonnal on Tallinnas selge ja tugev erikaal, rääkis Isamaa erakonna juht ja pealinna linnapeakandidaat Urmas Reinsalu.

Isamaa erakonna juht Urmas Reinsalu

Foto: Liis Treimann

Reinsalu meelest on Reformierakonna praegune jutt Keskerakonna välistamisest imelik: “Ma arvan, et härra Sõõrumaa räägib tõtt, kui ta ütleb, et tegutses [Reformierakonna] mandaadiga Keskerakonnaga linnavalitsuse moodustamiseks.”

Kui eelmistel kohalikel valimistel oli põhiline siht Keskerakonna Tallinna ainuvõimu kõigutamine, siis tänavu peab valija mõtlema strateegiliselt.

“Ma arvan, et mul on Keskerakonnaga tõsiseid probleeme. Ei hakka seda eitama,” ütles Reinsalu Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “See on asjaajamise kultuuri teema, vajakajäämised eestikeelsele haridusele üleminekus on ideoloogiliselt alguse saanud Keskerakonna-aegsest linnavalitsusest. Mul ei ole eelistust, et Keskerakond võiks naasta juhtimise juurde, seda otsustavad tallinlased.”

“Siis oleks mõistlik, kui seda erikaalu tasakaalustaks üks suurem poliitiline jõud,” sõnas poliitik ning viitas enda koduerakonnale.

Intervjueeris Neeme Korv.