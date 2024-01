Vihje investorile: kiibifirmad muutuvad järjest ahvatlevamaks

Süsteemsus juhtimises tagab õnnestumise ja toob tulemused

Juhtidel on sageli fookus igapäevatööl ja ootamatute olukordade lahendamisel, mistõttu jääb süsteemne juhtimine tahaplaanile. Juhtimiskonsultant selgitab Äripäeva raadios, et just järjepidevus soosib arengut. Tulemuste parandamiseks on vaja korraga nii sihtide ja ülesannete selgust kui inimeste pühendumist.

