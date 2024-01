Aktsiad müüdud – aga vitsad taas soolas

Loodan, et tehisintellekt puhub minu portfelli murelapsele tuule tiibadesse

Kui läinud sügisel tõi kandadele astuva konkurendi ülesostmise plaan Adobe aktsiale järsu languse, siis maikuu algusest alates on aktsiat pressi all hoidnud hoopis väljavaade, et seesama tehing jääb ära. Ise tahaksin Adobe investorina selgemat pilti sellest, mida tähendab ettevõtte jaoks tehisintellekti kiire areng – on see rohkem risk või võimalus.