Apple tõugati USA kõige väärtuslikuma ettevõtte kohalt

Apple ning Microsoft konkureerivad USA kõige väärtuslikuma ettevõtte kohale. Foto: Reuters/Scanpix

Senine USA kõige väärtuslikum ettevõte Apple pidi neljapäevasel kauplemispäeval koha loovutama konkurendile, kui Microsoft'i turuväärtus tõusis kõrgemaks, vahendas Wall Street Journal.

Dow Jonesi turuandmete kohaselt on Microsofti turuväärtus praegu umbes 2,9 triljonit dollarit, mis ületab iPhone'i tootja oma. See on esimene kord pärast 2021. aastat, kui tarkvaragigant pälvis kõrgeima turukapitaliga ettevõtte tiitli.