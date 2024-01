Artikkel

Viljar Arakas: laenudest pungil tegijaid ähvardab kinnisvaras pankrot

EfTEN Capitali juht Viljar Arakas võtab ohu selgitamiseks appi koroonaaja näite ja ütleb: "Selliste kriiside puhul mine proovi oma võimendust üle rullida." Foto: Raul Mee

Kinnisvaraturul on potentsiaalsete pankrottide äratundmisel punaseks lipuks see, kui ettevõte, fond või kinnisvarainvestor on end kurguauguni kinni laenanud, leidis EfTEN Capitali juht Viljar Arakas.

„Ainuke, mis kinnisvaras tapab, on võimendus,“ ütles ta investor Toomase konverentsi laval. „Jumal tänatud, et Eesti kapitaliturud on nii alaarenenud, et kõik, kes tahtnuks end täis laenata, siis seda raha siin nende jaoks lihtsalt ei ole.“