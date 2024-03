Kahekordistuva hinnaga aktsia, mis teeb Nvidiale silmad ette

Suur seitsmik peibutab aktsiainvestoreid: kas ralli jätkub?

Eelmise aasta lõpus vedas kogu USA aktsiaturu tõusu suure tehnoloogiaseitsmiku ralli: Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Tesla ja Nvidia hiilgasid. Nüüd seisab investor dilemma ees: kas võimsal seitsmikul on tänavu veel võhma mulluse tõusulaine jätkamiseks või on toss väljas ja aeg küps kasumi võtmiseks?Tehisintellekti buum, mis pani rallima suure seitsmiku, on liigutanud ka mitut küberturvaliidrit enim jälgitud aktsiate hulka.