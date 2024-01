Suur seitsmik peibutab aktsiainvestoreid: kas ralli jätkub?

Investorid vasakult Taavi Ilves ja Anneli Loorits ning pankade eksperdid Raido Tõnisson, Toomas Arak ja Erik Laur hindavad suure seitsmiku potentsiaali. Foto: Marko Koks, Zumapress / Scanpix, Swedbank, Erakogu

Eelmise aasta lõpus vedas kogu USA aktsiaturu tõusu suure tehnoloogiaseitsmiku ralli: Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Tesla ja Nvidia hiilgasid. Nüüd seisab investor dilemma ees: kas võimsal seitsmikul on tänavu veel võhma mulluse tõusulaine jätkamiseks või on toss väljas ja aeg küps kasumi võtmiseks?

Tänavuse aasta esimesel kuul on kõik hiiglased peale Tesla ka tõusu jätkanud. Samas on märke turu ülekuumenemisest ja FOMOst ehk investorite ilmajäämise hirmust (fear of missing out - toim). Vaadates USA suurimate ettevõtete indeksit S&P 500, tuleb tunnistada, et 2023. aasta lõpuga on selja taga üks indeksi parima tootlusega aastaid.