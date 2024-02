Börsiajakirjanik: kiibisõjast võib rääkida küll

Kiibitootja Nvidia aktsia on praegu investorite seas üks kuumemaid teemasid. Foto: Reuters/Scanpix

Maailmaturu kiibinõudlus ei näita raugemise märke, neid vajavad nii superarvutid, tehisintellekt kui ka sõjatööstus, mistõttu näeme valdkonna kiiret arengut ning hinnatõusu jätku, mida tõukab terav globaalne konkurents, rääkis Äripäeva börsiajakirjanik Diana Tiidema.

““Kiibisõjad” on päris tabav väljend,” märkis Tiidema, kirjeldades geopoliitilist võitlust juhtiva kiibitootja tiitli nimel. USA Nvidiaga on teistest ees, Hiina on maha jäänud. Euroopal omakorda on ülitäpseid masinaid, mis maailma parimaid kiipe toodavad. “Kõik tegutsevad.”