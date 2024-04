Infortar sai loa osta Eesti suurim piimafarm

Myraka ettevõtlusblogi: viie milli eest vaba aega, palun!

Suure Mi toitlustusäri tänavuse hooaja kalender on koos, retseptid on koos, kaarik on stardi- ja mina laskevalmis, kirjutab Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Üllar „Myrakas“ Priks, kes seekordses postituses pajatab ajast, rahast ja elutööst.

