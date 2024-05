Kolm aktsiat, mis moodustavad Bill Gatesi portfellist 67%

Kaks kolmandikku Bill Gatesi investeeringutest jaguneb kolme aktsia vahel. Foto: AP/Scanpix

Investeeri nagu Bill Gates: analüütikud hindasid kolme aktsiat, millesse Microsofti kaasasutaja ja endine tegevjuht on paigutanud üle 28 miljardi dollari.

Microsofti (MSFT) kaasasutaja ja endise tegevjuhi Bill Gatesi netoväärtust hinnatakse ligi 130 miljardi dollari juurde, selgub väljaandest Forbes. Sellesse kuulub ka 42 miljardi dollari suurune investeerimisportfell, mida haldab Bill ja Melinda Gatesi (BMG) Foundation Trust. Huvitav on see, et 67% portfellist koosneb vaid kolmest aktsiast.