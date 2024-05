2 triljoni klubiga on liitumas uus liige

Praeguse hinnaga on ettevõtte 2 triljoni dollarini jõudmine pea vältimatu. Foto: Zumapress/Scanpix

Käesoleval aastal on juba kahe ettevõtte turuväärtus ületanud 2 triljonit dollarit. Nüüd on selle verstapostini jõudmas järgmine.

Praegu on kõik 2 triljoni klubi liikmed oma ala tunnustatuimad nimed, kelle äritegevus on mingil viisil seotud tehnoloogiaga. Nendeks on Microsoft, Apple, Nvidia ja Alphabet.