Artikkel

Tehnoloogiaaktsiatel toss väljas. Uued sektorid buumivad

Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas soovitab tehnoloogiasektoris vähemalt osalist kasumit võtta, sest sektor tervikuna on surve all ja abiks ei tule ka intressilangetuse viibimine. Foto: Raul_Mee

Investoril on võimalik oma investeerimisportfelli ülesehitamisel lähtuda erinevatest strateegiatest. Kui pole aega turul toimuvat jälgida, sobib hästi populaarne „osta ja unusta“-strateegia. Kes aga tunneb rohkem huvi turul toimuva vastu, saab turu muutustest kasu lõigata sektorite rotatsiooni jälgides.

Majandust iseloomustavad tsüklid, seega igale majanduslangusele järgneb tõus, millele omakorda järgneb langus. Samasugune tsüklilisus on iseloomulik ka aktsiaturule. Kuna erinevad majandussektorid toimivad erinevas majanduskeskkonnas erinevalt, aitab turul silma peal hoidmine tuvastada sektorid, mis on tugevamaks muutudes tõusule asunud, ning ka need, mille hoog on raugenud.