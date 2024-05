LHVst lahkuva tippjuhi pensionifond kaotas mõne aastaga 10 miljonit

LHVst lahkuva fondijuhi Joel Kukemelki rohelise pensionifondi investeeringud on kaotanud väärtusest 10 miljonit eurot ning fondist on lahkunud pooled pensionikogujad. Vaatamata sellele on Kukemelk enda juhitud rohefondi tulemusega rahul.