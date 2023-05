Kahjum ei sega: miinuses pensionifondide juhtidele jagus priskelt palgatõusu

Viie aasta ülevaade: parimat tootlust toovad just need indeksifondid

Viimase viie aasta jooksul on edukamad olnud need indeksifondid, mis on investeerinud laiapõhiliselt ehk tegelikkuses suuresti USA ettevõtetesse, arenevatele turgudele investeerinud fondid on jäänud pigem vaeslapse rolli.