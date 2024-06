Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Pangad asusid kokkulepet täitma: riigikassasse tiksub dividendidelt lisamiljoneid

Pangad on asunud otsast täitma oma suusõnalist diili valitsusega, et vältida pangamaksu maksmist. Nii on nad sel aastal riigile lisaks maksnud üle 50 miljoni euro tulumaksu.