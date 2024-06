Madis Müller: Euroopa Keskpangal pole täpset intresside langetamise plaani

Madis Müller Foto: Andras Kralla

Euroopa Keskpangal ei ole plaani, kui palju peaksid intressimäärad sel aastal langema, ütles Eesti Panga president Madis Müller.

Müller, kes kuulub koos teiste euroala keskpankuritega intressimäärasid määravasse Euroopa Keskpanga nõukogusse, ütles Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et samas on tõenäoline, et sel aastal intressid ikkagi langevad, mitte ei tõuse.

Müller mainis ka, milline võiks olla neutraalne intressimäär, mille juures püsiks inflatsioon eesmärgiks seatud 2 protsendi juures.

Madis Müllerit intervjueeris Indrek Mäe.