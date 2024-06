Pangad asusid kokkulepet täitma: riigikassasse tiksub dividendidelt lisamiljoneid

Kuidas mitme põlvkonna teadmised idufirmasse tuua

Idufirmade valuatsioonid on viimastel aastatel tulnud alla, mis tähendab, et ettevõtte osalusest tuleb suurem osa ära anda, kui investeeringuid kaasatakse, aga see on andnud ka võimaluse turgu puhastada, ütleb rohetehnoloogia saates “Cleantech” Paul-Techi kaasasutaja Anu Einberg.

Idufirmade valuatsioonid on viimastel aastatel tulnud alla, mis tähendab, et ettevõtte osalusest tuleb suurem osa ära anda, kui investeeringuid kaasatakse, aga see on andnud ka võimaluse turgu puhastada, ütleb rohetehnoloogia saates “Cleantech” Paul-Techi kaasasutaja Anu Einberg.