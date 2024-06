Intressimäärade alandamise konarlik rada muutus õige veidi tasasemaks

Ootuspäraselt otsustas kolmapäeval USA Föderaalreserv, et jätab oma baasintressimäära muutmata 5,25-5,5 protsendi juures. Siiski väike muutus on: Fedi liikmed ennustavad vähemalt, et sel aastal kärbe tuleb.