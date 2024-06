Tagasi 13.06.24, 22:09 Euribor langes kolmapäeval veidi 12 kuu euribori intressimäär, mida tavaliselt kasutatakse eluasemelaenude puhul, langes kolmapäeval 3,719 protsendile.

Euribor on aluseks kinnisvaralaenu võtmisel.

Foto: Andras Kralla

Eile oli määr veel 3,728 protsenti, vahendab Kauppalehti. Ehkki muutus tundub väga väike, näitab see trendi ning pikaajalise eluasemelaenu võtjale tähendab kõrgem määr tuntavat väljaminekut. Samuti aitab euribori alanemine elavdada kinnisvaraturgu. Kõige levinum eluasemelaenude intressimäär on just 12 kuu Euribor.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun