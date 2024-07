Tagasi 04.07.24, 16:00 Pensionifondid üllatasid tootlusega: kallid aktsiaturud sunnivad mujale vaatama Alates aasta algusest on pensionifondid toonud kogujatele väga hea tootluse, kuid fondijuhid näevad aktsiaturgudel 2000ndate alguse tehnoloogiamulli ilminguid.

SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev näeb häid kasvuvõimalusi väljaspool USA turgu.

Foto: Andras Kralla

Madalate tasudega indeksifondid on pakkunud parimat tootlust pensionikogujale nii teise kui kolmanda samba fondide hulgast. Pensionifondide tootlused on olnud lausa kahekohalised ning ületavad kohati ka ajaloolist USA aktsiaturgude keskmist tootlust, mis on 10% juurde jäänud. Parima tulemuse tegi SEB pensionifond Indeks, mis kasvatas kuue kuuga koguja vara 16,4% jagu.

