Bitcoini ekspert ootab krüptoraha tungimist pensionifondidesse

Bitcoin seisab peagi võrdsena teiste varade kõrval ka pensionifondides. Foto: Liis Treimann

Krüptoraha spetsialistid vaidlevad siiani, kas bitcoin on digitaalne kuld või väärtusetu rämps, ent maailma suurimatele varahalduse hiiglastele tundub krüptoraha üha enam meelt mööda olevat.

Oluline märk, mille Kauppalehti oma analüüsis välja toob, on tõik, et esimesed bitcoini jälgivad ETF-id jõudsid USA turule tänavu jaanuaris. Bitcoini hiljutine hinnaralli on ajendatud investorite entusiasmist bitcoini otse jälgivate ETF-ide vastu ning eriti veel seepärast, et sellised fondid on asutanud maailma suurimad varahaldusfirmad nagu Blackrock ja Fidelity.