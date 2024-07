Tagasi 19.07.24, 20:32 Mis põhjustas ülemaailmse küberkatkestuse „Surnud sinine ekraan”? Ülemaailmne tehnoloogiline rike Dead Blue Screen ehk „Surnud sinine ekraan” katkestas reedel tegevuse mitmes tööstusharus, peatades lennud ja lõpetades kõik alates pangandusest kuni tervishoiusüsteemideni. Miks see juhtus?

Mis põhjustas ülemaailmse küberkatkestuse „Surnud sinine ekraan”?

Foto: Andres Haabu

Autorid Martin Coulter ja James Pearson Reutersist alustavad sellest, et USA küberturvalisuse ettevõte CrowdStrike, mille turuväärtus on umbes 83 miljardit dollarit, on üks populaarsemaid maailmas, millel on üle 20 000 tellija kogu maailmas.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun