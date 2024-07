Tagasi PRO 06.07.24, 12:00 FT: kuidas Venemaa tuumaenergia abil oma globaalset mõjuvõimu suurendab Sanktsioonidele vaatamata ehitavad Vene firmad enam kui kolmandiku kõigist uutest reaktoritest üle kogu maailma, tuues Moskvale uusi sõpru.

Kolmandik maailma tuumaenergia arendustest tuleb Venemaalt. Fotol on Bangladeshi Ruppuri tuumajaama ehitus.

Foto: Reuters/Scanpix

Bangladeshi lääneosas asuv Ruppur ei tundu just kuigi tõenäoline asukoht Vene linna jaoks. Ometi näeb seal poodides venekeelseid silte, bengali juurikamüüjad kaubitsevad kartoška (kartuli) ja markovkaga (porgandiga) ning kohalikud venelased saavad lasta oma hambaid kontrollida vene hambaarstidel.

Selle põhjus asub mõne kilomeetri kaugusel, kus Vene riiklik tuumahiid Rosatom rajab Bangladeshi esimest tuumaelektrijaama. See hinnanguliselt 12 miljardit dollarit maksma minev infrastruktuuriprojekt on 170 miljoni elanikuga Bangladeshis üks suurimaid omasuguseid läbi aegade.

Riik on võtnud eesmärgiks tuumaenergia abil toodetud elektri osakaalu tõstmise nullilt kümnele protsendile vähem kui kümne aastaga ning Rosatom teeb selle saavutamiseks „uskumatult head tööd“, räägib Maailma Tuumaassotsiatsiooni (WNA) peadirektor Sama Bilbao y León.

Bangladeshi valitsuse kinnitusel teeb see 2400megavatine elektrijaam, mis peaks alustama katsetusi juba selle aastanumbri sees, lõpu laialdastele elektrikatkestustele, mis halvavad Bangladeshi muidu kiiresti kasvavat majandust, sealhulgas rõivaekspordi sektorit.

Moskva jaoks on sellel projektil aga teine eesmärk: siduda need kaks riiki omavahel aastakümneteks kokku ja laiendada Kremli mõjuvõimu Bangladeshis, nii nagu Venemaa on juba teinud teistes riikides, millel puudub iseseisev tuumavõimekus.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun