Tagasi 30.07.24, 01:03 USA investorid trügivad võlakirjafondidesse Suur osa USA investorite esimesel poolaastal börsile paigutatud rahast maandus börsil kaubeldavais fondides (ETF), mille portfell koosneb riigivõlakirjadest.

Wall Street. Foto: Andres Haabu

USA riigivõlakirjad annavad praegu kümnendi parimat tootlust, baasintressimäär on peagi langemas ja suur hulk pensionieas investoreid üritab oma portfellides riski vähendada - see kõik on pannud investeeringud voolama börsil kauplevaisse võlakirjafondidesse, kirjutab Wall Street Journal.

