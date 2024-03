Eesti idu kaasas Aafrika suurimalt pangalt 15 miljonit

Suletud erakliiniku viimane vaatus: pole senti raha ka arvel

Mullu Tallinnas enne avamist uksed kinni pannud Novel Clinic on rahaliselt nii tühi, et isegi tema pankrotti polnud võimalik välja kuulutada, kirjutab Meditsiiniuudised.

