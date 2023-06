Riskibisnis: kõrge intress ähvardab globaalse haardega Eesti idufirmale kätte maksta

Toompark: valu on veel arendajatele talutav, kuid turg on tasakaalust väljas

Iga kinnisvaraarendaja on kindel, et teda turu jahenemine külili ei lükka ning ka kinnisvaraekspert Tõnu Toompark rahustab, et kuigi turg on tasakaalust väljas, pole majanduskriisi liigse süvenemiseta kinnisvaras suurt krahhi karta.

