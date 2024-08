Tagasi 06.08.24, 16:04 Krüptoturg taastub: bitcoin astub esimesi samme karuturult väljumiseks Maailma suurim krüptovaluuta bitcoin (BTC) tõusis teisipäeval 5%, seda pärast ühte oma halvimat nädalat.

Krüptovaluuta bitcoin taastub mustast pühapäevast, tõustes teisipäeval 5%. Foto: Reuters/Scanpix

Bitcoin kukkus viimase nädala jooksul 20%, krüptovaluuta hind langes korraks alla 50 000 dollari, mis on madalaim hind alates selle aasta veebruarist. Ühtlasi tähendab fakt, et turuväärtusest kadus viiendik, karuturule jõudmist. Täna on siiski astutud esimesed sammud taas pullituru suunas, kui krüptovaluuta hind on 3,45% kerkinud ja jõudnud 55 307 dollarini.

