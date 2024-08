Tagasi 28.08.24, 16:09 Võimalus Warren Buffettilt aktsiaid osta: kuidas suurelt müügilt kasumit saada Kuigi Warren Buffett on otsustanud Bank of Americat müüa, võib laenuandja osutuda hoopiski heaks ostuks pikaajalisele investorile.

Warren Buffett vähendas osalust Bank of Americas. Foto: Äripäev/Scanpix

Buffettile kuuluv Berkshire Hathaway vähendas hiljuti oma pikaajalist osalust Bank of America (BofA) aktsiates. Ettevõttel on endiselt suur, ligikaudu 12% osalus pangas. Kuigi Berkshire'i motiivid on ebaselged, ei tähenda aktsiate müük, et Bank of America on halb investeering.

