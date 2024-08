Tagasi 21.08.24, 17:15 Berkshire’i ostunimekiri: suurenesid positsioonid ja lisandusid uued nimed Buffetti suur hoog aktsiate müümisel on pannud investoreid muretsema, ega Berkshire Hathaway tegevjuht pole investeerimisele lõppu teinud. Tema viimased seitse ostu võivad neid rahustada.

Berkhsire suurendas osalust viies firmas ja lisas portfelli kaks uut nime. Foto: Äripäev/Scanpix

Warren Buffett on seitse kvartalit järjest müünud aktsiaid, suurendades Berkshire Hathaway sularahakoguse ajaloolisele tasemele. Analüütikuid ja Buffetti jälgijaid paneb see mõtlema, ega Buffett pole himu investeerimise vastu ära kaotanud. Muretsema ei pea: Buffetti seitse viimast ostu näitavad, et investeerimisvaimu jätkub, kirjutab Yahoo Finance.

