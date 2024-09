Tagasi 08.09.24, 09:40 Auto|Piloot. Rolls-Royce Spectre – elektriauto neile, keda sõiduulatus ei morjenda Rolls-Royce Spectre on ennekõike Rolls-Royce ning alles seejärel elektriauto.

Rolls-Royce Spectre, viis ja pool meetrit tohutult imposantset kupeed, mille hiiglaslikud uksed avanevad tagurpidi, on elektriauto superrikastele. Foto: Andras Kralla

Hallidel aegadel Rolls-Royce ei avaldanud oma autode võimsusnäitajaid, piirdudes kinnitusega, et võimsust on küllaldaselt. Kui tänapäeva turureeglid seda lubaksid, siis võiks Rolls-Royce jääda oma esimese elektrilise mudeli, spektakulaarse Spectre’i sõiduulatuse suhtes sama delikaatseks. Sest täpne number pole tähtis. Kui Spectre’i omaniku käimine viib kaugemale kui iga tõsiseltvõetav elektriauto ilma tülinata sõita suudab, siis valib ta tõenäoliselt mõne muu viisi – teise auto, sohvriga limusiini või miks mitte isikliku lennuvahendi.

Liialdan kah? Sugugi mitte. Rolls-Royce Spectre, viis ja pool meetrit tohutult imposantset kupeed, mille hiiglaslikud uksed avanevad tagurpidi, on elektriauto superrikastele. Umbes poole miljoni eurone, võib-olla sisuliselt piiramatute personaliseerimisvõimaluste ekspluateerimise tulemusena veel tükk maad kallimgi luksusese inimestele, kes elavad lihtsurelikest sootuks erinevas maailmas.

Äripäev sõitis sellega siinsamas Tallinnas ja Harjumaal. Rokk’n’Rolls.

Elektrilisuseks ideaalne – või siiski?

Idee tasandil on esimene elektriline Rolls-Royce olenevalt vaatenurgast kas äärmiselt loogiline areng, mis lasi end kummaliselt kaua oodata, või millegi väga ilusa lõpu algus.

Huvitav fakt: Rolls-Royce’i esindust Eestis (veel) ei ole, küll aga omab United Motors juba mitu aastat margi ametliku hooldus- ja remondipartneri tiitlit. United Motorsi kaudu avaneski Äripäeval võimalus Spectre’iga sõita. Proovitud eksemplar maksis 458 200 eurot pluss käibemaks, Eesti maksumääraga niisiis kokku ligi 560 000.

Ühtpidi tuleb Rolls-Royce’i pidada kõige traditsioonilisemaks autotootjaks üldse. Selle V12 mootorit sobib võrrelda ülimalt kvaliteetse ning mõistagi käsitööna valminud klassikalise Šveitsi käekellaga. Mehaanika meistriteosega, millel pole puudusi, vaid iseloom.

Teisalt jälle on Charles Rollsi ja Henry Royce’i asutatud automark ajanud nüüdseks 120 aastat taga tähelepandamatut täiuslikkust – vaikust, sujuvust, vibratsioonivabadust, sundimatut minekut. Kõike seda, mida elektriajam pakub. Sõiduulatuse aspektist oli juba juttu.

Ja praktika? Spectre on ilmeksimatult Rolls-Royce. Seda tänu sellele, et brändi väärtused kanti uue ajastu algusesse üle. Elektrilisus täiendab, mitte ei asenda neid.

Rolls-Royce Spectre’iga agressiivselt sõita tahtmiseks peaks vist olema sedalaadi inimene, kes küsiks Arvo Pärdi seltskonda sattudes, mitu lõuga ta tõmmata jaksab.

Alustuseks: välimuse põhjal ei pruugiks kahtlustadagi, et Spectre liigub puhtalt akude peal, kas pole? Muide, ehtrollsroyceilik esivõre on laiem kui ühelgi teisel seda marki autol, kuid antud juhul toimib see õhu külgedele suunajana. Loomulikult parema aerodünaamika huvides.

