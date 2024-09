Tagasi 13.09.24, 17:01 Intressikärpe ootuses: 25 või 50 baaspunkti USA Föderaalreservi koosolekuni, kus arutatakse intressimäära langetamise üle, on jäänud vaid mõni päev.

Analüütikute ennustused 18. septembril toimuvale intressikärpe avalikustamisele. Foto: Reuters/Scanpix

Arutelu selle üle, kui suur on Föderaalreservi esimene intressimäära langetamine selle tsükli jooksul, on turge köitnud juba nädalaid. 18. septembril avaldab Föderaalreserv intressimäära, praegu on see 5,50%. Bloombergi küsitletud analüütikud ennustavad veerandi protsendi võrra langetust ehk 5,25%ni. Investorid ennustavad 50 baaspunkti suurust kärbet 45% tõenäosusega.

