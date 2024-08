Tagasi 07.08.24, 12:45 Pankuri hinnangul toob tulevik veel mitu intressikärbet Hommikuprogrammis käis külas pankur Priit Põldoja, kelle hinnangul toob tulevik veel mitu intressikärbet.

Hommikuprogrammis käis külas pankur Priit Põldoja. Foto: Raul Mee

"Tegelikult ma arvan, et tuleb rohkem kui kaks intressikärbet (üks on Euroopas juba ära olnud ‒ toim). Euribor on täna juba alla 3,5, mis tähendab, et septembris toimub vähemalt 0,25 protsenti intressikärbe," rääkis Põldoja.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun