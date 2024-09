Tagasi 18.09.24, 19:02 Kauppalehti: Helsingi võiks õppida Tallinna toidupoodidelt Peame tagama, et Soome jaekaubandussektoris oleks ruumi kõigile – suurtele, väikestele ja kaasaegsetele. Soome peaks ammutama inspiratsiooni meie naaberriigi Eesti digiteenustest ja nende paindlikkusest, kirjutab Joona Orpana Kauppalehtis.

Soomlased seavad Tallinna kaubanduse korralduse endale eeskujuks. Foto: Andras Kralla

Soome supermarketid on vaieldamatult suurepärased, kuid kahjuks on nende võim koondunud liiga väheste kätte, kirjutab Joona Orpana. Juba aastaid on räägitud, et Soome peaks ammutama inspiratsiooni meie naaberriigi Eesti digiteenustest ja nende paindlikkusest. Julgen öelda, et nüüd on aeg vaadata toidukaubanduse ümberkujundamist teisel pool Soome lahte.

