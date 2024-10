Tagasi 23.10.24, 17:57 Investorid suhtuvad Harju Elektri kahjumisse tüünelt: nüüd hakkab kosumine Täna hommikul aastatagusega võrreldes poole väiksemast kasumist teatanud Harju Elektri aktsia kukkus päeva peale ligi 3 protsenti, kuid nii ettevõtte juht kui ka aktsionärid usuvad, et hullemaks pigem ei lähe.

Investor Ivar Mägi ei lase Harju Elektri viimastel tulemustel enda otsuseid mõjutada. Foto: Ago Tammik

“Tallinna börs on niivõrd passiivne, et on ükskõik, milliseid tulemusi ettevõtted raporteerivad. Suurem teema on turu soodne valuatsioon,” arvas investor ja börsikaupleja Ivar Mägi, kellele kuulub 257 Harju Elektri aktsiat.

