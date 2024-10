Tagasi 23.10.24, 12:15 Harju Elektri juht: hullemaks minna ei saa Harju Elektri juht Tiit Atso on optimistlik ja tõdeb, et olukord enam hullemaks minna ei saa.

Harju Elektri juht Tiit Atso on optimist ja näeb tulevikku heledates värvides. Foto: Liis Treimann

"Esimesed indikatsioonid on, et hullemaks pigem ei lähe. Usun, et pigem suudame jälle natuke paremad olla," rääkis Atso Harju Elektri kolmanda kvartali tulemusi kommenteerides.

Harju Elektri käive vähenes veerandi ja puhaskasum poole võrra.

Ettevõtte juht tunnistab, et nad on madalseisus, kuid optimism pole kadunud. "Tahaksin väga uskuda, et see madalseis ongi lõpp ja siit saab ainult paremaks minna. Meie sektoris on selleks suurepärased võimalused," sõnas ta.

Intervjueeris Juhan Lang.

Harju Elektri juht: hullemaks minna ei saa

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun