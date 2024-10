Tagasi 23.10.24, 12:40 Kaupleja reastas kõige parema potentsiaaliga investeerimisideed Börsiaktsiaid vaagides tõi tehnilise analüüsi ekspert ja kaupleja Vaido Veek kodubörsilt välja näiteks laevafirma Tallinki, mille aktsiat ta soovitada julgeb.

Tehnilise analüüsi ekspert ja kaupleja Vaido Veek. Foto: Raul Mee

Põhjaliku analüüsi läbisid nii LHV kui ka Harju Elekter. "Minu jaoks on LHV eikellegimaal. Tehniliselt mina seda ei vaata. Pigem on see fundamentalistide maailm," tõdes Veek.

Osa eksperte on viimasel ajal kullaostu soovitanud. Veek rääkis, mida tema kullast arvab.

Intervjueeris Juhan Lang.

Ekspert ja kaupleja reastas kõige parema potentsiaaliga investeerimisideed

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun