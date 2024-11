Tagasi 07.11.24, 17:49 Investorid: Nordecon on ennast august välja kaevanud Ehituskontsern Nordecon avaldas täna hommikul kolmanda kvartali aruande, mis tõstis mõne investori dividendiootusi. Dividendide maksmine ei pruugi aga olla kõige kasumlikum variant.

Investor Ivar Mägi usub, et firma saaks kasu krundi ostmisest. Foto: Ago Tammik

Kuigi Investor Ivar Mägi kasumit ei oodanud, näeb ta, et ettevõte on tegemas pööret ning augustikuine positiivsus on saanud kinnitust. “Siiski on ettevõtte tulevik veel ebaselge, kuna makromajanduslikud tegurid Nordeconi ei toeta,” märkis ta.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun