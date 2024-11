Tagasi 22.11.24, 12:37 Euroopa suur akude arendaja otsib USAs pankroti eest kaitset Rootsi firma Northvolt, Euroopa üks suurimaid elektriautode akude arendajaid ja tootjaid, esitas USA Texase osariigi kohtusse pankrotikaitse avalduse.

Northvolti liikuv veoautode laadimismoodul. Foto: Northvolt

Northvoltil on arenduslabor ja üks gigatehas Rootsis. Arendusjärgus oli veel teine tehas Poolas ja kolmas Saksamaal ning Rootsi tehase laiendus. Kokku on ettevõtesse investeeritud põhikapitali ja laenudena pea kümme miljardit eurot, millest suure osa on pannud Rootsi pensionifondid.