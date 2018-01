Scania investeerib Euroopa suurimasse akutehasesse

Kaspar Allik 25. jaanuar 2018, 18:45

Volkswageni omanduses olev veoautotootja Scania investeerib 10 miljonit eurot Euroopa suurima akutehase ehitamisse Põhja-Rootsis. Projekti kogumaksumus on 4 miljardit eurot.

Rootsi ettevõte Northvolt võistleb selliste konkurentidega nagu Lõuna-Korea LG, et ehitada Euroopasse suuri akutehaseid. Senimaani on autotootjad ja tööstusettevõtted vajaminevad akud Aasiast importinud.

Konkurents Teslale

Northvolti juht Peter Carlsson, kes on ka Teslas töötanud, soovib endisele tööandjale konkurentsi pakkuda. Teslal on gigatehas Nevada kõrbes. Northvolti eesmärk on toota aastas akusid 32 gigavatt-tundi aastaks 2023, Tesla plaan aastaks 2020 on 35 gigavatt-tundi aastas.

Esmane eesmärk on ehitada valmis tooteesitluseks mõeldud mudelid Rootsi linnas Vasterasis. Selle tarbeks on olemas rahastus 80–100 miljoni euro ulatuses, mis loodetakse kokku saada esimeses kvartalis. Sellele järgneks rahastusring suurema tehase ehitamiseks Skelleftea linna.

Scania juht Henrik Henriksson ütles, et ta loodab esimesi partnerlusest sündinud veokeid näha järgmisel aastal. Nendele järgneks seeriatootmine Scania veokite ja busside tarbeks Skelleftea tehases. „Kui me oleme oma plaaniga edukad, saab sellest oluline osa meie tootmisliinis,“ ütles ta intervjuus Stockholmis.

Eelmisel aastal sõlmis Northvolt partnerluslepingud Šveitsi ABB grupi ja Taani tuuleturbiinide tootjaga Vestas, kuid suur osa rahastusest Skelleftea tehase ehitamiseks on veel puudu.

„Meil on mitu protsessi pooleli. Kuna tegu on päris suurte strateegiliste otsustega, on meil läinud arvatust natuke rohkem aega,“ ütles Carlsson.