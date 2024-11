Kümme aktsiat, mille fondijuhid on müüki paisanud

Järgmised Nvidiad läksid liikvele

Nvidia ja teised tehisintellekti aktsiad on investoritel kümnekordistunud aktsia hinnaga eest ära kihutanud. See ei tähenda siiski, et AI-buumiga kaasa sõitmise võimalused on igaveseks kadunud. Tasub vaadata ka buumi „kapoti” alla, et leida investeerimisvihjeid, mis esmapilgul kohe silma ei paistagi.