Tagasi 22.02.25, 22:35 Taas rekordkasumi teeninud Warren Buffett manitseb Washingtoni Warren Buffetti investeerimisfirma Berkshire Hathaway teatas laupäeval rekordilisest kasumist, kuid legendaarne investor saatis hoiatuse USA poliitilistele liidritele.

94-aastane investeerimisguru Warren Buffett tõdes, et vanus tuleb peale ja maikuus toimuval Berkshire'i aastakoosolekul jätab ta küsimuste esitamiseks vähem aega. Foto: Reuters/Scanpix

Buffett kutsus oma iga-aastases aktsionäride kirjas Washingtoni üles säilitama USA dollari stabiilsust. “Paberraha väärtus võib haihtuda, kui valitseb fiskaalne rumalus,” hoiatas ta. Valuuta stabiilsuse säilitamiseks on vaja nii tarkust kui valvsust, manitses Buffett. Seejuures märkis ta, et USA on oma ajaloos varem serva äärde jooksnud.