Kuula, mida teeb investor portfelliga tänavu

Aasta investori tiitli võitjal Lev Dolgatsjovil oli investor Toomase konverentsil ülesanne investeerida otse lavalt. Algselt mõtles ta investeerida Nasdaq 100 indeksisse, kuid see plaan läks luhta. “Mõtlesin, kuidas kõik on nii kallis, et ei osta mitte midagi,” nentis Dolgatsjov.