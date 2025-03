Tagasi 04.03.25, 23:26 USA jaemüüjad hoiatasid tarbijaid hinnatõusu eest USA suured jaemüüjad Target ja Best Buy hoiatasid tarbijaid, et nad oleksid valmis suuremaks hinnatõusuks, mille toovad kaasa USA presidendi Donald Trumpi poolt järsult Mehhikole, Kanadale ja Hiinale kehtestatud tollimaksud, vahendas Bloomberg.

USA suured jaemüüjad hoiatavad tarbijaid uute tollimaksude mõju eest. Foto: Reuters/Scanpix

USA suure jaemüüja Target tegevjuht Brian Cornell ütles, et USA tarbijad võivad näha kiiresti tollimaksudest tingitud hinnatõusu, eriti selliste kaupade puhul nagu lühema tarneahelaga värsked tooted. Target'i hinnatõusud on kategooriate lõikes erinevad ning jaemüüja arutab müüjate ja töötajatega järgmisi samme. Siiski on veel vara ennustada, millised kaubad ja millal kallinevad.