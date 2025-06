Tagasi 17.06.25, 16:07 Kulla hinnaralli raugemise märke ei näita Varem konservatiivseks varaklassiks peetud kuld teeb oma viimase aasta tootlusega silmad ette ka paljudele kasvuettevõtetele. Analüütikute hinnangul sarnane trend jätkub.

Kulla hind on jõudmas uute tippudeni.

Foto: Erik Prozes

Investeerimismaastikul on varaklasse, mida peetakse traditsiooniliselt turvasadamateks ehk kohaks, kuhu paigutada raha siis, kui aktsiaturgudel on ärev aeg. Neist tuntuim on alati olnud kuld, pakkudes pikaajaliselt stabiilsust, kuid harva peadpööritavat tootlust.

Nüüd on see pilt aga muutunud. Aastaga on kulla hind rallinud ligi 50%, kerkides rekordilise 3500 dollari ligi. Kulla hinnakasv jätab selja taha ka mitmed USA suuremad tehnoloogiahiiud, tekitades investorites paratamatult küsimusi: kas rong on juba läinud või on see alles hoo sisse saanud? Äripäev uuris, millised jõud turgu praegu mõjutavad ja mida tulevikult oodata.

Keskpangad, ebakindel makropilt ja geopoliitika dikteerivad hinda